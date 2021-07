Jeg tuller med at mannen kostet 79,- da jeg fant ham allerede første kvelden jeg opprettet profil hos KristenDate. Et ypperlig sted å finne en kristen livspartner. Etter noen år som kjærester giftet vi oss. Sommeren 2020 ligger vi an til å bli stolte foreldre for første gang, og gleder oss veldig til å møte sønnen vår. Vi har flere i kretsen vår som har funnet kjærligheten her inne, så vi er svært takknemlige for KristenDate! Alle gode ønsker fra Tor Edvin og Anette Cecilie. Foto: Jan Ivar Vik - www.vikfoto.no











Vi møttes på KristenDate.no 2018. I juni forlovet vi oss i bymarka i Trondheim, og veldig snart gifter vi oss! Takk til dere :-) Hilsen Wenjing og Andreas.











Vi gifta oss sommeren 2015 etter å ha møtt kvarandre her på KristenDate.no. Tusen takk for at denne sida finnes, og at den førte oss saman! Mvh. Andrine og Olav Andreas.











Jeg og Milet giftet oss i 3. desember 2014 etter å ha møtt hverandre her på KristenDate.no. Takk Gud for at denne siden finnes. Hilsen Christoffer og Milet.











Vil berre takk så mykje for sida KristenDate.no der eg traff jenta som 17.09.11 vart kona mi. Me traff kvarandre på nettsida i april ifjor. Stå på vidare! Mvh Bjarte Andre og Vanja Alme.











Hei! Vi fant hverandre på KristenDate.no. Tusen takk. Gud har sine metoder ;) Gud velsigne dere, hilsen Iren og NorthEnergy.











1. januar 2011 traff jeg drømmemannen gjennom dere, og 28. juli i sommer ble han min mann. Mange hilsner fra Randi og Gjermund.